  • Systemumstellung: Das ist neu beim Parken in der Plauener Stadt-Galerie

In den Parkhäusern der Plauener Stadt-Galerie ist das Parkticket für die Ausfahrt nicht mehr nötig: Bitte im Mülleimer entsorgen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Systemumstellung: Das ist neu beim Parken in der Plauener Stadt-Galerie
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Kurzem muss bei der Ausfahrt aus dem Parkhaus der Stadt-Galerie kein Ticket mehr vorgezeigt werden. Das ist aber nur der erste Schritt: Das Centermanagement plant bereits weitere Änderungen.

Wer mit dem Auto die beiden Parkhäuser der Plauener Stadt-Galerie verlässt, für denjenigen öffnet sich die Schranke seit Kurzem wie von Geisterhand. Einzige Voraussetzung: Zuvor muss am Automaten die Parkgebühr bezahlt worden sein. Bei der Ausfahrt ist es dann nicht mehr nötig, das Ticket vorzuhalten oder wie bisher in eine dafür...
