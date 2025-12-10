Tag der Sachsen 2027 in Plauen: Neuer Termin, mehr Geld und positive Nachrichten vom Vorgänger

Plauen
Das größte Volksfest im Freistaat kommt 2027 ins Vogtland. Für Plauen ist es das zweite Mal, dass die Mega-Party in der Stadt ausgerichtet wird.
Der 31. Tag der Sachsen wird im übernächsten Jahr in Plauen stattfinden. Das hat die Sächsische Staatskanzlei am Mittwochabend bekanntgegeben. Der Tag der Sachsen gilt als größtes Volksfest im Freistaat und findet stets an einem anderen Ort statt. In diesem Jahr war Sebnitz an der Reihe, 2023 Aue-Bad Schlema.
