„Tag der Sachsen“ findet 2027 in Plauen statt - Erstmals nicht im September

Das größte Volksfest in Sachsen geht 2027 ins Vogtland. Für Plauen ist es das zweite Mal, dass die Mega-Party in die Stadt kommt.

Der 31. „Tag der Sachsen" findet im Jahr 2027 in Plauen statt. Das hat die Sächsische Staatskanzlei am Mittwochabend bekanntgegeben. Der „Tag der Sachsen" ist das größte Volksfest im Freistaat und findet stets an einem anderen Ort statt. In diesem Jahr war beispielsweise Sebnitz an der Reihe, 2023 Aue-Bad Schlema.