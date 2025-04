Das versunkene Dorf Pöhl

Wo also heute die Blicke über das Wasser der Talsperre reichen, stand bis in die 1950er Jahre das, was für den Bau der Talsperre komplett abgerissen werden musste. Die rund 400 Einwohner mussten in nahegelegene Orte umgesiedelt werden. Die Häuser des Dorfes wurden abgetragen oder die Keller gesprengt. Lediglich die Grundmauern blieben erhalten und sind vom Wasser bedeckt. Es entsteht etwas ganz Besonderes: die alten Grundmauern des Dorfes kommen bei Niedrigwasser wieder zum Vorschein und locken zahlreiche Besucher an die Talsperre Pöhl.

Freizeit, Tourismus, Sport

Rund um die Talsperre Pöhl steht ein überund mehrere Radstrecken zur Verfügung. Neben Surfen, Segeln, Schwimmen oder Tauchen kann man Ruderboot sowie Tretboot fahren. Es werden auch Rundfahrten oder Themenfahrten auf der Pöhl angeboten. Die Talsperre bietet außerdem einen Kletterwald, einen Golfplatz oder ein Beachvolleyballfeld.

Übernachten an der Pöhl

Ob Camping mit dem Zelt, Wohnwagen, Wohnmobil oder in Campinghütten – an der Talsperre Pöhl gibt es viele verschiedene