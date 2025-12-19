MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Michael Sedlatschek
Bild: Michael Sedlatschek
Plauen
Texas Blues und Rock ’n’ Roll im Malzhaus Plauen
Von FP
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tscheky & The Blues Kings gastieren am Samstagabend im Malzhaus. Was das Publikum erwarten darf.

Mitreißender Texas Blues und Rock ‘n‘ Roll – voller Energie, voller Authentizität und Made im Chiemgau – so wird ein Konzert von Tscheky & The Blues Kings am Samstagabend ab 20 Uhr im Malzhaus in Plauen angekündigt. Das Repertoire beinhaltet eigene Songs wie Blues-Klassiker. Bandleader ist Michael „Tscheky“ Sedlatschek, Jahrgang...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
28.11.2025
1 min.
Jamie McLean Band aus den USA spielt am Sonntag in Westsachsen
Das Publikum darf sich auf eine Mischung aus Roots Rock, Southern Soul, New Orleans Funk, Delta Blues und New York Swagger freuen.
Thomas Croy
07.12.2025
2 min.
Ausverkaufte Konzerte in Plauen: Stiehler und Lucaciu im Vogtland-Theater sowie Paul Millns im Malzhaus
Zwei besondere Konzerte fanden am Wochenende des zweiten Advent in Plauen statt - und beide waren seit langem ausverkauft. Kein Wunder: Auf den Bühnen standen in Plauen bestens bekannte Künstler.
Ellen Liebner
18:00 Uhr
3 min.
Besondere Sammelaktion zaubert jungen Patienten in Krankenhaus im Erzgebirge ein Lächeln ins Gesicht
Azbui Clemens Schmidt (20) lässt Greta Teich (7) ein Geschenk in ihrem Krankenzimmer in Aue aussuchen.
Auszubildende sind jetzt in Aue als besondere Wichtel unterwegs gewesen. Mit einer einfachen wie praktischen Idee sorgten sie für leuchtende Augen bei Kindern im Helios-Klinikum.
Lara Lässig
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
Mehr Artikel