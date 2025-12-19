Texas Blues und Rock ’n’ Roll im Malzhaus Plauen

Plauen
Tscheky & The Blues Kings gastieren am Samstagabend im Malzhaus. Was das Publikum erwarten darf.
Mitreißender Texas Blues und Rock ‘n‘ Roll – voller Energie, voller Authentizität und Made im Chiemgau – so wird ein Konzert von Tscheky & The Blues Kings am Samstagabend ab 20 Uhr im Malzhaus in Plauen angekündigt. Das Repertoire beinhaltet eigene Songs wie Blues-Klassiker. Bandleader ist Michael „Tscheky“ Sedlatschek, Jahrgang...
