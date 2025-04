Theater mit Livemusik: „Hans im Glück“ in der Alten Kaffeerösterei in Plauen

Am Sonntagnachmittag ist es wieder soweit - das Format „Junge Kaffeerösterei“ zeigt ein witziges Bühnenstück.

Witzig und spannend soll es beim Theaterstück mit Livemusik am Sonntag, 15.30 Uhr, im Kulturzentrum Alte Kaffeerösterei an der Hans-Sachs-Straße in Plauen zugehen. Geeignet ist das Stück „Hans im Glück“ des Zwotaer Musiktheaters Spielart ab fünf Jahren. Der Eintritt beträgt 2 Euro (Kinder) und 4 Euro (Erwachsene). Um was es geht? Hans...