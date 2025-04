Theater setzt auf einen Superlativ: Titanic-Musical steht in Hof vor Premiere

Während das Theater Plauen-Zwickau schon länger auf Musicals als Publikumsgarant setzt, zieht jetzt auch das Theater Hof mit dem Superlativ „Titanic“ nach. Das löst schon vor der Premiere Wellen aus.

Mit dem Musical „Titanic“ in der deutschen Fassung setzt das Theater Hof auf einen Superlativ. Mythos und Geschichte des damals größten und luxuriösesten Passagierschiffes der Welt, das zur Jungfernfahrt im April 1912 unterging, faszinieren auch heute noch viele Menschen. Das Theater verspricht in einer Ankündigung eine Reise in eine...