Tierkörperbeseitigung: Vogtlandkreis muss tiefer in die Tasche greifen

Plauen
Ein Zweckverband erfüllt die Pflichtaufgabe für alle Kreise und kreisfreien Städte Sachsens. Bei sinkender Tonnage stiegen zuletzt die Kosten.
Die vom Vogtlandkreis an den Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen zu zahlenden Zuschüsse sind von 87.400 Euro im Jahr 2022 auf 101.600 Euro im Jahr 2024 gestiegen. Das bedeutet binnen zweier Jahre eine Zunahme um 16 Prozent, wie aus dem Beteiligungsbericht des Vogtlandkreises für 2024 hervorgeht.
