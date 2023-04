Tödliche Kollision in Plauen: Bahnstrecke ist wieder frei

Ein Mann ist am Samstagvormittag in Plauen von einem Zug erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. Ein Regionalexpress der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) hatte den Oberen Bahnhof Plauen in Richtung Dresden verlassen und konnte den Zug, trotz eingeleiteter Notbremsung, nicht mehr rechtzeitig stoppen. "Die Person ist vor Ort verstorben",...