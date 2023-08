Tödliches Gewaltverbrechen in oberfränkischer Gemeinde Berg: Großfahndung erfolgreich

Mehr als 24 Stunden fahndete die Polizei Hof nach einem Tatverdächtigen. Polizeikräfte aus Sachsen unterstützten die Suche.

Berg/Hof.

Ein 23-Jähriger steht in dringendem Verdacht, in der oberfränkischen Gemeinde Berg seine Mutter so schwer verletzt zu haben, dass diese kurz darauf in einem Krankenhaus verstarb. Ein Großaufgebot der Polizei fahndete in der vergangenen Woche mehr als 24 Stunden lang intensiv mit Polizeihubschraubern, Suchhunden und Drohnen nach dem flüchtigen Mann. Er konnte schließlich in einem ehemaligen Steinbruch festgenommen werden und leistete keinen Widerstand.