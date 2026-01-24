MENÜ
  Toilettennotstand in der Plauener Innenstadt: Nur ein einziges behindertengerechtes WC

Das Behinderten-WC im Rathaus-Lichthof lässt sich nur mit einem speziellen Schlüssel öffnen.
Das Behinderten-WC im Rathaus-Lichthof lässt sich nur mit einem speziellen Schlüssel öffnen. Bild: Sabine Schott
„Hindernis-Parcours“: Wer momentan zur Behinderten-Toilette (im Bild hinten links) will, muss die Hütten und Stehtische des Südtiroler Winterdorfs passieren.
„Hindernis-Parcours“: Wer momentan zur Behinderten-Toilette (im Bild hinten links) will, muss die Hütten und Stehtische des Südtiroler Winterdorfs passieren. Bild: Sabine Schott
Plauens Behindertenbeauftragte Heidi Seeling kritisiert die schlechte WC-Situation für Menschen mit Handicap in der Innenstadt.
Plauens Behindertenbeauftragte Heidi Seeling kritisiert die schlechte WC-Situation für Menschen mit Handicap in der Innenstadt. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Toilettennotstand in der Plauener Innenstadt: Nur ein einziges behindertengerechtes WC
Redakteur
Von Sabine Schott
Rollstuhlfahrer haben bei Stadtfesten schlechte Karten. Dixi-Klos für Behinderte gibt es zwar, sie kosten aber Geld. Die Konsequenz: Weihnachtsmarkt und Spitzenfest fallen für diese Personen oft aus.

Seit Jahren treibt Plauens Behindertenbeauftrage Heidi Seeling eine Sorge um: Es gibt nur ein einziges barrierefreies WC. Das ist versteckt im Rathaus-Lichthof und nicht für alle offen. Wer ein spontanes Bedürfnis hat, braucht einen speziellen Schlüssel. Den hat aber nicht jeder, denn er kostet immerhin an die 30 Euro. Zur Toilette, die erst...
