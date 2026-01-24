Toilettennotstand in der Plauener Innenstadt: Nur ein einziges behindertengerechtes WC

Rollstuhlfahrer haben bei Stadtfesten schlechte Karten. Dixi-Klos für Behinderte gibt es zwar, sie kosten aber Geld. Die Konsequenz: Weihnachtsmarkt und Spitzenfest fallen für diese Personen oft aus.

Seit Jahren treibt Plauens Behindertenbeauftrage Heidi Seeling eine Sorge um: Es gibt nur ein einziges barrierefreies WC. Das ist versteckt im Rathaus-Lichthof und nicht für alle offen. Wer ein spontanes Bedürfnis hat, braucht einen speziellen Schlüssel. Den hat aber nicht jeder, denn er kostet immerhin an die 30 Euro. Zur Toilette, die erst...