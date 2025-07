Tonne für Altpapier brennt in Plauen

Passanten bemerken das Feuer. Was dann geschehen ist.

Eine Tonne für Altpapier hat am Montag, 21. Juli, in Plauen gebrannt. Das berichtete die Polizei. Die Beamten wurden gegen 7 Uhr über das Feuer informiert. Die Feuerwehr musste zum Ort des Geschehens im Plauener Stadtteil Haselbrunn ausrücken, jedoch nur noch Restarbeiten erledigen. Passanten hatten den in Flammen stehenden Behälter bemerkt....