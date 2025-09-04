Totgesagte leben länger: Die Plauener Dittesschule feiert ihr 120-jähriges Bestehen

Plauen
Lehrer, Schüler und Eltern bereiten anlässlich des 120. Jubiläums ein großes Schulfest vor. Früher galt die „Dittes“ als eine der schönsten Schulen Plauens - dann kam der Krieg. Warum es nach vielen schwierigen Jahren die öfters totgesagte Schule immer noch gibt.
Kaum sitzt Tobias Bürger auf dem Chefsessel in der Dittes-Oberschule, hat er den Hut auf bei der Organisation des Schulfestes. 120 Jahre alt wird die Bildungseinrichtung, an der aktuell um die 260 Schüler lernen und 18 Lehrer unterrichten. Dies gilt es am Samstag, 6. September, zu feiern. Das Schulfest steigt von 11 bis 16 Uhr.
