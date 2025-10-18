Traditionsgeschäft am Plauener Altmarkt schließt: „Der Ort wird mir fehlen“

Ihre Maßanfertigungen sind bei Kunden beliebt. Doch jetzt will Katrin Hager ihre Galerie und Rahmenwerkstatt am Plauener Altmarkt schließen. Welche Beweggründe dahinter stecken.

Der Picasso aus Tausenden Seidenfäden ist schlicht gerahmt. Nur eine goldene Marmorierung blitzt in der sonst schmucklosen Einfassung. Katrin Hager streicht darüber. „Die Kunden hatten eine ganz genaue Vorstellung. Und die habe ich umgesetzt“, erzählt sie. Jetzt liegt der kleine Seidenteppich hinter Glas gerahmt zur Abholung bereit und wird...