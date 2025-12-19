MENÜ
  • Treffen mit bekannter Fernsehjournalistin: Internetbetrüger legen Plauener herein und erbeuten hohe Geldsumme

Die Polizei machte am Freitag auf eine neue Betrugsmasche aufmerksam.
Die Polizei machte am Freitag auf eine neue Betrugsmasche aufmerksam. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Plauen
Treffen mit bekannter Fernsehjournalistin: Internetbetrüger legen Plauener herein und erbeuten hohe Geldsumme
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Knapp 25.000 Euro hat ein 84-Jähriger überwiesen, um die prominente Frau zu treffen. Wie es dazu kam, berichtete am Freitag die Polizei.

Ein Plauener Rentner wollte es sich offenbar einiges kosten lassen, um eine vom Fernsehen bekannte Journalistin zu treffen. Doch Internetbetrüger legten den 84-Jährigen herein und erbeuteten damit knapp 25.000 Euro. Demnach hatte der Plauener laut Polizei über die Internetplattform Instagram Kontakt zu der Prominenten gesucht, deren Namen zum...
