Treffen mit bekannter Fernsehjournalistin: Internetbetrüger legen Plauener herein und erbeuten hohe Geldsumme

Plauen
Knapp 25.000 Euro hat ein 84-Jähriger überwiesen, um die prominente Frau zu treffen. Wie es dazu kam, berichtete am Freitag die Polizei.
Ein Plauener Rentner wollte es sich offenbar einiges kosten lassen, um eine vom Fernsehen bekannte Journalistin zu treffen. Doch Internetbetrüger legten den 84-Jährigen herein und erbeuteten damit knapp 25.000 Euro. Demnach hatte der Plauener laut Polizei über die Internetplattform Instagram Kontakt zu der Prominenten gesucht, deren Namen zum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.