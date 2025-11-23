Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Trotz nassem Sommer: Verband muss für Vogtländer Trinkwasser zukaufen

Trotz des eher nassen Sommers im Vogtland musste der Wasserzweckverband zusätzliches Trinkwasser aus Talsperren kaufen.
Henning Scharch ist Geschäftsführer des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Vogtland.
Ronny Röder wird ab 1. Januar 2026 neuer stellvertretender Geschäftsführer des Zwav.
Trotz des eher nassen Sommers im Vogtland musste der Wasserzweckverband zusätzliches Trinkwasser aus Talsperren kaufen.
Henning Scharch ist Geschäftsführer des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Vogtland.
Ronny Röder wird ab 1. Januar 2026 neuer stellvertretender Geschäftsführer des Zwav.
Plauen
Trotz nassem Sommer: Verband muss für Vogtländer Trinkwasser zukaufen
Von Ronny Hager
Plauen. Die 39 Wasserwerke des Zweckverbands Wasser/Abwasser Vogtland haben den Bedarf nicht decken können. Was das jetzt für die Trinkwasserpreise in der Region bedeutet.

Strafzahlungen wegen Trinkwasser-Einkauf aus fremdem Gebiet: Mit diesen öffentlich ausgesprochenen Worten hat Eichigts Bürgermeister Stephan Meinel (Bürger für Eichigt) jüngst aufhorchen lassen. Was ist dran, dass der Zweckverband Wasser/Abwasser Vogtland teuer löhnen muss?
