Trotz nassem Sommer: Verband muss für Vogtländer Trinkwasser zukaufen

Plauen. Die 39 Wasserwerke des Zweckverbands Wasser/Abwasser Vogtland haben den Bedarf nicht decken können. Was das jetzt für die Trinkwasserpreise in der Region bedeutet.

Strafzahlungen wegen Trinkwasser-Einkauf aus fremdem Gebiet: Mit diesen öffentlich ausgesprochenen Worten hat Eichigts Bürgermeister Stephan Meinel (Bürger für Eichigt) jüngst aufhorchen lassen. Was ist dran, dass der Zweckverband Wasser/Abwasser Vogtland teuer löhnen muss?