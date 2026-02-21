Trotz neuer Hoffnung auf Fortbestand: Natursteinwerk Theuma stellt Betrieb ein – 30 Mitarbeiter verlieren ihren Job

Nach drei Jahren im Insolvenzverfahren hat der Verwalter eine Entscheidung getroffen. Kündigungen sind ausgesprochen – doch ein neuer Investor könnte alles noch wenden.

Das traditionsreiche Natursteinwerk in Theuma steht vor dem endgültigen Aus. Der Geschäftsbetrieb des traditionsreichen Unternehmens soll eingestellt, den zuletzt rund 30 Beschäftigten gekündigt werden. Das teilte Insolvenzverwalter Dirk Herzig auf „Freie Presse"-Anfrage mit. Trotz intensiver Bemühungen sei eine wirtschaftlich tragfähige...