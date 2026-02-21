MENÜ
  • Trotz neuer Hoffnung auf Fortbestand: Natursteinwerk Theuma stellt Betrieb ein – 30 Mitarbeiter verlieren ihren Job

Zufahrt am Natursteinwerk Theuma: Findet sich noch ein Investor für das Unternehmen?
Zufahrt am Natursteinwerk Theuma: Findet sich noch ein Investor für das Unternehmen? Bild: Ellen Liebner
An der Zufahrt zum Natursteinwerk Theuma werden auf einem Hinweisschild Mitarbeiter gesucht: Mittlerweile musste der Geschäftsbetrieb eingestellt werden.
An der Zufahrt zum Natursteinwerk Theuma werden auf einem Hinweisschild Mitarbeiter gesucht: Mittlerweile musste der Geschäftsbetrieb eingestellt werden. Bild: Ellen Liebner
Theumaer Naturschiefer kam 2018 auch bei der Sanierung der Plauener Stadtmauer unterhalb des Malzhauses zum Einsatz.
Theumaer Naturschiefer kam 2018 auch bei der Sanierung der Plauener Stadtmauer unterhalb des Malzhauses zum Einsatz. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Insolvenzverwalter Dirk Herzig hat allen zuletzt noch im Natursteinwerk Theuma Beschäftigten die Kündigung ausgesprochen.
Insolvenzverwalter Dirk Herzig hat allen zuletzt noch im Natursteinwerk Theuma Beschäftigten die Kündigung ausgesprochen. Bild: Schultze & Braun
Plauen
Trotz neuer Hoffnung auf Fortbestand: Natursteinwerk Theuma stellt Betrieb ein – 30 Mitarbeiter verlieren ihren Job
Redakteur
Von Swen Uhlig
Nach drei Jahren im Insolvenzverfahren hat der Verwalter eine Entscheidung getroffen. Kündigungen sind ausgesprochen – doch ein neuer Investor könnte alles noch wenden.

Das traditionsreiche Natursteinwerk in Theuma steht vor dem endgültigen Aus. Der Geschäftsbetrieb des traditionsreichen Unternehmens soll eingestellt, den zuletzt rund 30 Beschäftigten gekündigt werden. Das teilte Insolvenzverwalter Dirk Herzig auf „Freie Presse“-Anfrage mit. Trotz intensiver Bemühungen sei eine wirtschaftlich tragfähige...
