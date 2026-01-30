MENÜ
  • Trubel am Plauener Postplatz: Schlägerei und Taschenkontrollen halten Polizei am Donnerstag bis abends auf Trab

Die Polizei durchsuchte am frühen Abend Rucksäcke und Taschen von Passanten am Postplatz.
Die Polizei durchsuchte am frühen Abend Rucksäcke und Taschen von Passanten am Postplatz. Bild: Nicole Jähn
Plauen
Trubel am Plauener Postplatz: Schlägerei und Taschenkontrollen halten Polizei am Donnerstag bis abends auf Trab
Redakteur
Von Sabine Schott
Mehrere Personen sollen in eine tätliche Auseinandersetzung mitten im Stadtzentrum verwickelt gewesen sein. Die Ermittlungen vor Ort zogen sich hin.

Turbulent ist es am Donnerstag rund um den Plauener Postplatz zugegangen. So kam es um 16 Uhr zunächst zu einer Prügelei an der Forststraße, in die mehrere Personen involviert waren. Wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen auf Nachfrage der „Freien Presse“ sagte, seien dabei zwei Männer (22/27) verletzt worden. Ein weiterer wurde bedroht....
