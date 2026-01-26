Über 20 Kilo abgenommen: MDR-Moderator Mario D. Richardt erzählt in Plauen von seiner Rückkehr zum Normalgewicht

Plauen
Mit seinem Ratgeber „Mach dich schlank“ ist dem 49-Jährigen ein Erfolg gelungen. Nun führte seine Lesereise auch nach Plauen.
Mit seinem Ratgeber „Mach dich schlank“ hat MDR-Moderator Mario D. Richardt den Zeitgeist getroffen. Ungeschönt und offen spricht der Moderator über seine eigene Reise von über 100 Kilo Körpergewicht auf nunmehr unter 80 Kilo. Inzwischen ist das Buch ein Spiegel-Bestseller und der Autor auf erfolgreicher Lesereise. Im gut besuchten kleinen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.