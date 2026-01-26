MENÜ
  • Über 20 Kilo abgenommen: MDR-Moderator Mario D. Richardt erzählt in Plauen von seiner Rückkehr zum Normalgewicht

Autor Mario D. Richardt signierte sein Buch. Auch Katja Rus aus Zwickau nutzte diese Gelegenheit.
Autor Mario D. Richardt signierte sein Buch. Auch Katja Rus aus Zwickau nutzte diese Gelegenheit. Bild: Ellen Liebner
Es war keine reine Lesung. Richardt nahm die Besucher auf unterhaltsame Art mit auf Reise zum Normalgewicht, zeigte wo Hürden lauern.
Es war keine reine Lesung. Richardt nahm die Besucher auf unterhaltsame Art mit auf Reise zum Normalgewicht, zeigte wo Hürden lauern. Bild: Ellen Liebner
Autor Mario D. Richardt signierte sein Buch. Auch Katja Rus aus Zwickau nutzte diese Gelegenheit.
Autor Mario D. Richardt signierte sein Buch. Auch Katja Rus aus Zwickau nutzte diese Gelegenheit. Bild: Ellen Liebner
Es war keine reine Lesung. Richardt nahm die Besucher auf unterhaltsame Art mit auf Reise zum Normalgewicht, zeigte wo Hürden lauern.
Es war keine reine Lesung. Richardt nahm die Besucher auf unterhaltsame Art mit auf Reise zum Normalgewicht, zeigte wo Hürden lauern. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Über 20 Kilo abgenommen: MDR-Moderator Mario D. Richardt erzählt in Plauen von seiner Rückkehr zum Normalgewicht
Von Ellen Liebner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit seinem Ratgeber „Mach dich schlank“ ist dem 49-Jährigen ein Erfolg gelungen. Nun führte seine Lesereise auch nach Plauen.

Mit seinem Ratgeber „Mach dich schlank“ hat MDR-Moderator Mario D. Richardt den Zeitgeist getroffen. Ungeschönt und offen spricht der Moderator über seine eigene Reise von über 100 Kilo Körpergewicht auf nunmehr unter 80 Kilo. Inzwischen ist das Buch ein Spiegel-Bestseller und der Autor auf erfolgreicher Lesereise. Im gut besuchten kleinen...
