  • Überraschung: Pappel an den Plauener Kolonnaden deutlich älter als bislang bekannt

Die frisch ergrünte Pappel soll bereits vor 150 bis 170 Jahren gepflanzt worden sein. Bild: Ellen Liebner
Die frisch ergrünte Pappel soll bereits vor 150 bis 170 Jahren gepflanzt worden sein. Bild: Ellen Liebner
Überraschung: Pappel an den Plauener Kolonnaden deutlich älter als bislang bekannt
Von Bernd Jubelt und Peter Albrecht
Bislang ist das Alter mit etwa 60 Jahren angegeben worden. Doch das ist offenbar falsch.

Die im vergangenen Winter gekappte Pappel an den Plauener Kolonnaden ist deutlich älter als bisher bekannt. Ihr Alter wurde bislang mit etwa 60 Jahren angegeben. Heike Fröbisch, Sachbearbeiterin Baumkontrolle im Plauener Rathaus, hat nach der jüngsten Berichterstattung über den Neuaustrieb darauf aufmerksam gemacht, dass der Baum bereits ein...
