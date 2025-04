Elsterberg/​Protopopiwka 2 min.

Paar aus dem Vogtland berichtet aus der Ukraine: Für eine Abi-Feier nach Deutschland

Ukraine-Tagebuch: Achim Döbrich und seine Frau Gabi aus Elsterberg leben seit 20 Jahren in der Ukraine. Im zentralukrainischen Dorf Protopopiwka haben sie ein christliches Hilfsprojekt aufgebaut, bewirtschaften Land und backen Brot. Trotz des in der Ukraine geführten Krieges sind sie bisher in der Krisenregion geblieben. In der "Freien Presse" berichten sie, wie es ihnen ergeht.