Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Umfangreiche Bauarbeiten am Plauener Netto-Markt in Bahnhofsnähe: Das ist geplant

Der Netto-Markt an der Pausaer Straße in Plauen wird derzeit erweitert und modernisiert.
Der Netto-Markt an der Pausaer Straße in Plauen wird derzeit erweitert und modernisiert. Bild: Ellen Liebner
Der Netto-Markt an der Pausaer Straße in Plauen wird derzeit erweitert und modernisiert.
Der Netto-Markt an der Pausaer Straße in Plauen wird derzeit erweitert und modernisiert. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Umfangreiche Bauarbeiten am Plauener Netto-Markt in Bahnhofsnähe: Das ist geplant
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit mehr als einem Vierteljahr laufen am Einkaufsmarkt bereits Bauarbeiten. Nun ist ein Bauende in Sicht. Zuvor müssen sich Kunden aber noch nach einer zeitweisen Einkaufsalternative umschauen.

Der Netto Marken-Discount setzt weiter auf den Standort Plauen. Nachdem zu Jahresbeginn die Modernisierung des Marktes an der Schlachthofstraße in Preißelpöhl abgeschlossen wurde, laufen seit Wochen Bauarbeiten an der Filiale Pausaer Straße. Auch dort wird modernisiert und vor allem erweitert. Schon jetzt sind die deutlich vergrößerte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.07.2025
3 min.
Einkaufen im Erzgebirge: Lebensmittelmarkt startet neu mit deutlich größerer Verkaufsfläche
Der umgebaute und erweiterte Netto-Markt in Ehrenfriedersdorf öffnet am Dienstag wieder.
Der Netto-Markt an der Chemnitzer Straße in Ehrenfriedersdorf war zehn Monate eine Baustelle – größtenteils bei laufendem Betrieb. Was hat sich in dieser Zeit verändert?
Antje Flath und Annett Honscha
25.08.2025
2 min.
Netto-Markt in Rochlitz schließt vorübergehend
Vor einem Jahr wurde bereits der Netto in Lunzenau umgebaut.
Die Filiale des Discounters in der Stadt wird modernisiert. Kundinnen und Kunden müssen schon ab Dienstagnachmittag für einige Tage auf andere Märkte ausweichen.
Falk Bernhardt
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
Mehr Artikel