Umfangreiche Bauarbeiten am Plauener Netto-Markt in Bahnhofsnähe: Das ist geplant

Plauen
Seit mehr als einem Vierteljahr laufen am Einkaufsmarkt bereits Bauarbeiten. Nun ist ein Bauende in Sicht. Zuvor müssen sich Kunden aber noch nach einer zeitweisen Einkaufsalternative umschauen.
Der Netto Marken-Discount setzt weiter auf den Standort Plauen. Nachdem zu Jahresbeginn die Modernisierung des Marktes an der Schlachthofstraße in Preißelpöhl abgeschlossen wurde, laufen seit Wochen Bauarbeiten an der Filiale Pausaer Straße. Auch dort wird modernisiert und vor allem erweitert. Schon jetzt sind die deutlich vergrößerte...
