Umfrage in vogtländischen Kitas: Das sind die wichtigsten Ergebnisse

Das Gesundheitsamt hat eine Umfrage in 193 Kitas durchgeführt. Knapp über die Hälfte hat mitgemacht. Wo der Schuh in den Einrichtungen am meisten drückt.

Das Gesundheitsamt des Vogtlandkreises hat im Mai und Juni des Vorjahres eine sogenannte Bedarfsermittlung zum gesunden Aufwachsen im Vogtland durchgeführt. Die acht Seiten umfassende, freiwillige und anonyme Umfrage ist jetzt ausgewertet worden. Wie die Behörde mitteilt, haben von 193 Kitas exakt 111 Einrichtungen mitgemacht. „Wir sind...