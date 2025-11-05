Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Jugendamt hat eine Umfrage unter mehr als Kindertagesstätten ausgewertet.
Das Jugendamt hat eine Umfrage unter mehr als Kindertagesstätten ausgewertet. Bild: Heike Lyding/epd
Das Jugendamt hat eine Umfrage unter mehr als Kindertagesstätten ausgewertet.
Das Jugendamt hat eine Umfrage unter mehr als Kindertagesstätten ausgewertet. Bild: Heike Lyding/epd
Plauen
Umfrage in vogtländischen Kitas: Das sind die wichtigsten Ergebnisse
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Gesundheitsamt hat eine Umfrage in 193 Kitas durchgeführt. Knapp über die Hälfte hat mitgemacht. Wo der Schuh in den Einrichtungen am meisten drückt.

Das Gesundheitsamt des Vogtlandkreises hat im Mai und Juni des Vorjahres eine sogenannte Bedarfsermittlung zum gesunden Aufwachsen im Vogtland durchgeführt. Die acht Seiten umfassende, freiwillige und anonyme Umfrage ist jetzt ausgewertet worden. Wie die Behörde mitteilt, haben von 193 Kitas exakt 111 Einrichtungen mitgemacht. „Wir sind...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
04.11.2025
4 min.
Jedes vierte Kind sprachauffällig: Wie Erzieher im Erzgebirge dagegenhalten
Erzieherin Jana Schaub aus Marienberg stellt das Konzept der Sprach-Kita vor. Dabei helfen auch Erzählbild und Geschichtensäckchen, aus dem das Holzboot stammt.
Viele Kinder haben sprachliche Defizite – auch im Erzgebirge. Einige Kitas setzen deshalb gezielt auf kreative Sprachförderung. Eine Einrichtung aus Marienberg darf dabei als Vorreiter gelten.
Anna Neef
09:42 Uhr
1 min.
Detonation in Reihenhaus: 83-Jähriger wird weiter gesucht
Auch das Technische Hilfswerk ist im Einsatz, um die Person zu finden.
Nach der Detonation am Freitagabend konnten die Einsatzkräfte den Mann noch immer nicht finden.
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
27.10.2025
4 min.
Weniger Kinder von Freiberg bis Mittweida: Wie sicher ist meine Kita?
In vielen Kindertagesstätten in Mittelsachsen ist die Auslastung vor allem im Krippenbereich stark zurückgegangen (Symbolfoto).
Der Geburtenknick wirkt sich schon auf die Kindertagesstätten in Mittelsachsen aus – nicht nur Gruppen werden geschlossen. Eine Stadt will alle Kitas erhalten und geht einen anderen, aber teuren Weg.
Falk Bernhardt
09:15 Uhr
1 min.
Zwickau: Scharfe Granate in Wohnung entdeckt
Experten des Landeskriminalamtes rückten an.
Die Familie eines Rentners machte den Fund beim Aufräumen.
Bernd Appel
Mehr Artikel