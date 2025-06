Umfrage: Wie kann Plauener Kultursommer 2026 aussehen?

Die Stadt baut vor und fragt die Plauenerinnen und Plauener, was sie gern bewahren wollen, auch wenn weniger Geld verfügbar ist.

Plauen.

Während der Kultursommer mit vielen kostenfreien Veranstaltungen in vollem Gange ist, denken die Macher schon ans kommende Jahr. Da dann keine Fördermittel mehr aus dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ fließen, ist laut Pressestelle der Stadt die Meinung der Plauenerinnen und Plauener gefragt. Wie kann der Kultursommer in Zukunft aussehen? Welche Veranstaltungen sollen fortgeführt werden? Was kann wegfallen? Unter www.plauen.de/kultsommer können bis Jahresende Anregungen und Wünsche in eine Umfrage an die Stadt übermittelt werden. Währenddessen läuft die aktuelle Auflage: In den kommenden Wochen sind unter anderem das Kultursommer-Konzert, die Junge Party und die Nacht der Kerzen geplant. (kru)