Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Umstrittener Solarpark in Ortsteil von Plauen: Am Ende sind sogar die Bürger gegen eine Bürgerversammlung

Nachdem die Pläne für den Solarpark nahe Unterlosa bekanntwurden, regt sich in dem Plauener Ortsteil Widerstand.
Nachdem die Pläne für den Solarpark nahe Unterlosa bekanntwurden, regt sich in dem Plauener Ortsteil Widerstand. Bild: Sabine Schott
Nachdem die Pläne für den Solarpark nahe Unterlosa bekanntwurden, regt sich in dem Plauener Ortsteil Widerstand.
Nachdem die Pläne für den Solarpark nahe Unterlosa bekanntwurden, regt sich in dem Plauener Ortsteil Widerstand. Bild: Sabine Schott
Plauen
Umstrittener Solarpark in Ortsteil von Plauen: Am Ende sind sogar die Bürger gegen eine Bürgerversammlung
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Um die Wogen im Streit um Solarpark-Pläne für Unterlosa zu glätten, wollten Stadträte die Rathausspitze um Vermittlung bitten. Weil die Fronten verhärtet sind, wird es dazu aber nicht kommen.

Nach der ebenso knappen wie umstrittenen Entscheidung des Plauener Stadtrates Ende Juni zur Entwicklung eines Solarparks im Ortsteil Unterlosa hat das Thema am Montagabend erneut eine Debatte unter Ratsmitgliedern ausgelöst. Anlass war ein Antrag der beiden Fraktionen Die Linke/Grüne sowie SPD/Initiative, die die Stadtverwaltung auffordern...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
02.08.2025
2 min.
Debatte um XXL-Solarpark in Unterlosa: Was Plauens Oberbürgermeister jetzt dazu sagt
Unterlosaer Bürger waren kürzlich im Gespräch mit Vertretern des Plauener Stadtrates.
Eine 67 Hektar große Agri-Solaranlage ist bei Unterlosa geplant. Sie soll landwirtschaftliche Nutzung und Gewinnen von Solarenergie verbinden. Eine Bürgerinitiative stemmt sich dagegen. Wie geht es weiter?
Sabine Schott
28.07.2025
5 min.
Neue Bürgerinitiative im Plauener Süden gegründet: Warum diese Vogtländer einen XXL-Solarpark verhindern wollen
Nicht glücklich mit der Situation: Stadträtin Petra Rank (links) und Umweltausschussmitglied Michael Persch mit Bürgerinnen.
Bewohner von Unterlosa sind enttäuscht vom Rathaus: „Die Luft zum Atmen wird für uns enger“, sagt einer, der sich auskennt mit Anwohnerprotest. Janis Trawinski ist Chef des Ortschaftsrates Oberlosa. In ihrem Widerstand rücken nun beide Orte näher zusammen.
Sabine Schott
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
Mehr Artikel