Umstrittener Solarpark in Ortsteil von Plauen: Am Ende sind sogar die Bürger gegen eine Bürgerversammlung

Um die Wogen im Streit um Solarpark-Pläne für Unterlosa zu glätten, wollten Stadträte die Rathausspitze um Vermittlung bitten. Weil die Fronten verhärtet sind, wird es dazu aber nicht kommen.

Nach der ebenso knappen wie umstrittenen Entscheidung des Plauener Stadtrates Ende Juni zur Entwicklung eines Solarparks im Ortsteil Unterlosa hat das Thema am Montagabend erneut eine Debatte unter Ratsmitgliedern ausgelöst. Anlass war ein Antrag der beiden Fraktionen Die Linke/Grüne sowie SPD/Initiative, die die Stadtverwaltung auffordern... Nach der ebenso knappen wie umstrittenen Entscheidung des Plauener Stadtrates Ende Juni zur Entwicklung eines Solarparks im Ortsteil Unterlosa hat das Thema am Montagabend erneut eine Debatte unter Ratsmitgliedern ausgelöst. Anlass war ein Antrag der beiden Fraktionen Die Linke/Grüne sowie SPD/Initiative, die die Stadtverwaltung auffordern...