Unbekannte beschädigen in Plauener Bahnhofsvorstadt Fahrzeug

Der am Fahrbahnrand geparkte Pkw wurde heftig demoliert. Die Polizei sucht nun Zeugen für die Tat, die sich am Freitagabend ereignet hat.

Nur etwa drei Stunden war ein Pkw am Freitagabend am Fahrbahnrand in der Bahnhofsvorstadt geparkt. In diesem Zeitraum ist es passiert: Unbekannte beschädigten einen an der Schildstraße ordnungsgemäß abgestellten Seat. Sie traten beide Außenspiegel des Fahrzeugs ab und schlugen die fahrerseitige Scheibe mit einer Bierflasche ein. Dabei wurde...