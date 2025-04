Unbekannte haben in Plauen eine Straßenbahnscheibe zerkratzt

Die Polizei sucht Zeugen.

Plauen.

Unbekannte haben sich in Plauen auf mehreren Straßenbahnscheiben zu schaffen gemacht. Darüber hat die Polizei am Donnerstag informiert. Das war passiert: Insgesamt vier Scheiben einer Straßenbahn hatten die Täter im Tagesverlauf des Dienstags – zwischen 3 Uhr und 20 Uhr – im hinteren Teil der Bahn mit unleserlichen Schriftzügen und Motiven zerkratzt. Die Bahn war an diesem Tag in den Stadtteilen Neundorf, Plamag, Preißelpöhl, Waldfrieden und Reusa unterwegs. Der entstandene Sachschaden wird nach einer ersten Einschätzung mit 300 Euro angegeben. Gesucht werden nun Zeugen, die gesehen, wie sich eine Person an den Scheiben einer Straßenbahn zu schaffen gemacht hat. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Plauen unter Ruf 03741 140 entgegen. (jarn)