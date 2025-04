Unbekannte stecken in der Plauener Innenstadt Papiertonne in Brand

Am späten Donnerstagabend gab es am Postplatz einen Feuerwehreinsatz.

Die Feuerwehr musste in der Nacht zum Freitag zu einem Brand in die Plauener Innenstadt ausrücken. Wie die Polizei berichtet, stand am Postplatz eine Papiertonne in Flammen. Unbekannte hatten sie auf unbekannte Art und Weise angezündet. Das Feuer war gegen 23 Uhr gemeldet worden. Die eingesetzten Feuerwehrleute hatten die Flammen schnell...