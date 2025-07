Unbekannte überfallen in Plauen am späten Abend Fahrradfahrer

Die Täter nahmen das Handy und das Fahrrad mit. Die Polizei ermittelt.

Ein 37-jähriger Plauener ist am späten Mittwochabend Opfer eines Überfalls geworden. Laut Polizei fuhr der Mann gegen 23.10 Uhr mit einem Fahrrad die Friedensstraße entlang. Auf Höhe des Hausnummer 32 hielt er an, um zu telefonieren. Plötzlich seien zwei Unbekannte auf ihn zugekommen und sprachen ihn an. Unvermittelt erhielt er einen Schlag...