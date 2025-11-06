Unbekannte verletzen Mann in Plauener Innenstadt

Am Postplatz in Plauen ist es laut Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Die Beamten haben nun einen Zeugenaufruf gestartet.

Die Polizei meldet einen Fall von Körperverletzung in der Plauener Innenstadt: Den Angaben zufolge war es am Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung am Postplatz gekommen. Dabei haben gegen 21.25 Uhr drei Unbekannte auf einen 56-jährigen Mann eingetreten und eingeschlagen. Zudem sei er beleidigt worden, hieß es. Das Opfer, ein deutscher...