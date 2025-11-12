Unbekannte zerkratzen in Plauen Autolack: Hoher Sachschaden

In der Nacht zum Mittwoch war das Fahrzeug beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

War es ein Zufallsopfer oder hatten es die Täter genau auf dieses Fahrzeug abgesehen? In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter einen schwarzen Audi Q7 zerkratzt. Der Pkw war an der Fritz-Reuter-Straße im Plauener Stadtteil Haselbrunn abgestellt. Als der Besitzer am Mittwochmorgen zu seinem Wagen kam, musste er feststellen, dass der Lack...