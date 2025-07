Unbekannter will in Plauen einen Mann ausrauben

Die Tat erfolgte am späten Sonntagabend im Bereich des Hammerparks. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Bereich des Plauener Hammerparks hat am späten Sonntagabend ein Unbekannter versucht, einen Mann auszurauben. Darüber berichtete am Montag die Polizei. Das 51-jährige Opfer war gegen 23.20 Uhr im Bereich der Hofer Straße unterwegs. Dort traf er laut Polizei auf einen ihm unbekannten Mann. Was mit einem Gespräch begann, endete damit, dass...