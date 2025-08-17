Unfall auf Baustelle in Plauen: 54-Jähriger stürzt in die Tiefe und stirbt

Auf einer Baustelle in der Hammertorvorstadt kam es am Freitagvormittag zu einem tödlichen Arbeitsunfall.

Einen tödlichen Arbeitsunfall hat es kurz vor dem Wochenende auf einer Baustelle in Plauen gegeben. Wie die Polizei am Wochenende informierte, verlor dabei ein 54-jähriger Portugiese sein Leben. Der Unfall hatte sich am Freitag gegen 11 Uhr auf der Baustelle für den neuen Edeka-Markt im Bereich der Lessingstraße ereignet. Nach Polizeiangaben...