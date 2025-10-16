Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Unfall im Vogtland: Auto nach Kollision mit Bordstein ein Fall für den Abschleppdienst

Polizei und Abschleppdienst mussten am Mittwochabend zu einem Unfall bei Pirk ausrücken.
Polizei und Abschleppdienst mussten am Mittwochabend zu einem Unfall bei Pirk ausrücken. Bild: Symbolfoto: pattilabelle - stock.adobe.com
Polizei und Abschleppdienst mussten am Mittwochabend zu einem Unfall bei Pirk ausrücken.
Polizei und Abschleppdienst mussten am Mittwochabend zu einem Unfall bei Pirk ausrücken. Bild: Symbolfoto: pattilabelle - stock.adobe.com
Plauen
Unfall im Vogtland: Auto nach Kollision mit Bordstein ein Fall für den Abschleppdienst
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Unfall hatte sich am Mittwochabend bei Pirk auf der B 173 ereignet.

Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend auf der B 173 kurz vor dem Ortseingang von Pirk verunglückt. Der 20-Jährige war nach Polizeiangaben kurz vor 21 Uhr mit einem Ford in Richtung Hof unterwegs. Offenbar aufgrund eines Fahrfehlers geriet er in einer Linkskurve am Abzweig Pirkmühle zu weit nach rechts und kollidierte mit dem...
