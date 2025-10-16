Unfall im Vogtland: Auto nach Kollision mit Bordstein ein Fall für den Abschleppdienst

Plauen
Der Unfall hatte sich am Mittwochabend bei Pirk auf der B 173 ereignet.
Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend auf der B 173 kurz vor dem Ortseingang von Pirk verunglückt. Der 20-Jährige war nach Polizeiangaben kurz vor 21 Uhr mit einem Ford in Richtung Hof unterwegs. Offenbar aufgrund eines Fahrfehlers geriet er in einer Linkskurve am Abzweig Pirkmühle zu weit nach rechts und kollidierte mit dem...
