Unfall in Plauen: 64-jährige Beifahrerin verletzt

Plauen
Ein Unfall in Haselbrunn führte zu einer Verletzten und erheblichem Sachschaden. Der Fahrer eines Renaults steht im Fokus der Ermittlungen.
Eine 64-jährige Frau hat am Dienstag, 17. Februar, im Plauener Stadtteil Haselbrunn bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen erlitten. Darüber informierte die Polizei. Der Unfall passierte gegen 10.50 Uhr, als ein 26-Jähriger mit seinem Renault von der Geibelstraße auf die Pausaer Straße abbog. Dabei übersah er laut Polizei einen...
