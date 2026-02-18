MENÜ
Ein Vorfahrtsfehler führte zu einem Unfall in Haselbrunn.
Ein Vorfahrtsfehler führte zu einem Unfall in Haselbrunn. Bild: Symbolbild: Stefan Puchner/dpa
Plauen
Unfall in Plauen: 64-jährige Beifahrerin verletzt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Ein Unfall in Haselbrunn führte zu einer Verletzten und erheblichem Sachschaden. Der Fahrer eines Renaults steht im Fokus der Ermittlungen.

Eine 64-jährige Frau hat am Dienstag, 17. Februar, im Plauener Stadtteil Haselbrunn bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen erlitten. Darüber informierte die Polizei. Der Unfall passierte gegen 10.50 Uhr, als ein 26-Jähriger mit seinem Renault von der Geibelstraße auf die Pausaer Straße abbog. Dabei übersah er laut Polizei einen...
