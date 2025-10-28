Unfall in Plauen blockiert Straßenbahnverkehr von und nach Preißelpöhl

Kleinwagen bei Kollision im Kreuzungsbereich stark beschädigt.

Zu Verkehrsbehinderungen ist es am Dienstagmorgen in Plauen an der Kreuzung Chamisso-/August-Bebel-Straße gekommen. Dort gab es kurz vor 7.30 Uhr aufgrund eines Vorfahrtsfehlers eine Kollision mit hohem Sachschaden. Ein Toyota-Kleinwagen, in dem zwei Frauen saßen, wurde dabei so schwer beschädigt, dass das Auto abgeschleppt werden musste. Eine...