Erst im Dezember war der Kreisverkehr an der Reißiger Straße fertiggestellt worden.
Erst im Dezember war der Kreisverkehr an der Reißiger Straße fertiggestellt worden. Bild: Ellen Liebner
Erst im Dezember war der Kreisverkehr an der Reißiger Straße fertiggestellt worden.
Erst im Dezember war der Kreisverkehr an der Reißiger Straße fertiggestellt worden. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Unfall in Plauen: Zwei Kinder am neuen Ovalkreisel verletzt
Redakteur
Von Swen Uhlig
Ein Autofahrer hat am Dienstagmittag zwei Kinder erfasst, die die Straße überqueren wollten. Was bisher bekannt ist.

Zwei Kinder sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Plauen verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage bestätigte, hat ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug die beiden Minderjährigen auf dem Ovalkreisel nahe dem neu eröffneten Edeka-Markt an der Reißiger Straße erfasst. Auch der Kreisverkehr war erst im Dezember für den Verkehr...
