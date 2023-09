Unfall mit Straßenbahn im Plauener Westend

Erst quietschen die Bremsen, dann gibt es einen Aufprall. Warum stießen Pkw und Straßenbahn am Mittwoch zusammen?

Quietschende Bremsen, gefolgt von einem Aufprall: Zu einem Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn ist es am Mittwochmittag laut Zwickauer Polizeidirektion in Plauens Westen gekommen. Wie die Behörde in der Nacht mitgeteilt hat, sei dabei eine 54-jährige Skoda-Fahrerin auf der Kreuzung Neundorfer Straße/Am Westbahnhof in den Bereich der...