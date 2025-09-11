Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gab es Zeugen? Die Polizei ermittelt zur Unfallflucht in Plauen. Bild: Karl-Heinz H/stock.adobe.com/Archiv
Gab es Zeugen? Die Polizei ermittelt zur Unfallflucht in Plauen. Bild: Karl-Heinz H/stock.adobe.com/Archiv
Plauen
Unfallflucht in Plauen: Audi an der Schillerstraße beschädigt
Von Jakob Nützler
An der Schillerstraße in Plauen wurde am Mittwoch ein geparkter Audi angefahren. Der Verursacher flüchtete. Ob Zeugen etwas beobachten haben könnten?

Plauen.

An der Schillerstraße in Plauen hat es zwischen Mittwochnacht und den Mittagsstunden gekracht – doch vom Verursacher fehlt jede Spur. Wie Polizeisprecherin Christina Friedrich mitteilt, wurde in dieser Zeit ein grauer Audi A6 beschädigt, der zwischen den Querstraßen Tischerstraße und der Schildstraße geparkt war. Vermutlich stieß eine unbekannte Person beim Ein- oder Ausparken gegen den Wagen und fuhr anschließend davon, ohne den Unfall zu melden. Der Schaden am Audi wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Für den Besitzer ist es ein teures Ärgernis – im Raum stehen hohe Reparaturkosten. Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer etwas beobachtet hat, soll sich im Polizeirevier in Plauen unter Ruf 03741 140 melden. (nütz)

