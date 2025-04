Unfallschwerpunkt in Plauen-Reusa: Dort hat es jetzt schon wieder gekracht

Eine Kollision zweier Pkw an der Straßenbahnhaltestelle hat Anwohner auf den Plan gerufen. Sie kritisieren: „Es wird seit Jahren gerast.“

Zwei Verletzte hat es bei einem Verkehrsunfall auf der Reusaer Straße stadtauswärts in Höhe der Straße Am Lindentempel gegeben - allerdings bereits am vergangenen Donnerstag. Leser hatten die „Freie Presse“ darüber informiert. Erst auf Nachfrage hat die Polizei nun Details bekanntgegeben. Demzufolge sei ein Spurwechsel schuld an dem...