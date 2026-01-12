Ungewöhnliche Vernissage in der Galerie des Plauener Malzhauses - mit Leckereien aus aller Welt

„Es ist nicht leise in meinem Kopf“ und „Brüche. Von Umbrüchen zu Aufbrüchen“ - so heißen zwei Ausstellungen im Soziokulturellen Zentrum.

Alles andere als still ging es am Wochenende bei der Vernissage von „Es ist nicht still in meinem Kopf“ im Malzhaus zu. Im Gegenteil, es herrschte ein fröhliches und buntes Treiben. Dafür sorgte auch das Buffet mit Kulinarik aus aller Welt, bei dem man miteinander ins Gespräch kam - das war das Ziel der Veranstaltung. Es handelt sich um...