Unwettergefahr am Mittwoch im Vogtland: So ist die aktuelle Lage

Durch eine Luftmassengrenze droht dem Landkreis eine kritische Wetterlage. Noch ist die Situation aber ruhig. „Freie Presse“-Reporter berichten über die Entwicklung.

Während viele Regionen im Südwesten Deutschlands von einer Eisschicht überzogen sind, mit Unfällen und Zugausfällen sowie gestrichenen Linienflügen zu kämpfen haben, ist die Lage im Vogtlandkreis bisher noch ruhig. Am Mittag setzte in Plauen zeitweise leichter Schneefall ein, am späteren Nachmittag folgte der angekündigte Regen. In Plauen...