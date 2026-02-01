MENÜ
Berufsberatung im Erwerbsleben: Zwei offene Sprechzeiten gibt es im Vogtland im Februar.
Plauen
Unzufrieden im Job? Plauener Arbeitsagentur berät zu Berufswechsel
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Berufsberatung im Erwerbsleben nennt sich ein Angebot der Arbeitsagentur. Interessenten sollten sich hierzu zwei Termine im Februar vormerken.

Berufsberatung bringen die meisten mit jungen Leuten in Verbindung, die nach der Schule ins Berufsleben starten wollen. Doch die Arbeitsagentur bietet Berufsberatung auch für Menschen im Erwerbsleben an. Das Angebot richtet sich an all jene, die sich beruflich neu aufstellen möchten.
