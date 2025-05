Urteil im Plauener Totschlag-Prozess erwartet: Filmriss oder Verteidigungsstrategie?

Ein Angeklagter, der angibt, sich an nichts zu erinnern. Ein Zeuge, der widersprüchliche Aussagen macht. Der Prozess am Landgericht Zwickau um den gewaltsamen Tod eines Mannes im Asylbewerberheim stellt die Wahrheitsfindung vor viele Hürden.

Vor dem Urteilsspruch will der Mann auf der Anklagebank nichts mehr sagen. Der Vorsitzende Richter Jörg Burmeister betont noch einmal: „Sie haben das letzte Wort.“ Der Mann schüttelt emotionslos den Kopf. Seit Beginn der Verhandlung am Landgericht Zwickau hat er kaum gesprochen, ihm gestellte Fragen nur knapp beantwortet. An die Gewalttat,...