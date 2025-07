Veranstaltung beleuchtet Herausforderungen in der palliativen Versorgung

Ein Themennachmittag in Auerbach gibt Einblicke in die Palliativversorgung. Hospizarbeit und Palliativmedizin stehen im Fokus. Welche Aufgaben übernehmen die unterschiedlichen Strukturen?

Das Pflegenetzwerk Vogtlandkreis lädt zu einem Themennachmittag ein. Dieser findet am kommenden Montag, 7. Juli, um 15 Uhr in der Schloss-Arena in Auerbach statt. Das teilt das Landratsamt mit. Zum Themennachmittag gibt es einen praxisnahen Überblick über die zentralen Bestandteile der palliativen Versorgung. Dazu gehören ambulante und...