Vereinigung lädt zu Diskussion in Plauen über erneuerbare Energien ein

Plauen
Die Initiative Neue Perspektive Vogtland veranstaltet am Freitag einen Dialog zu den Themen Energieversorgung und Landschaftsschutz. Die Veranstaltung steht unter dem Titel „Grenzen der Erneuerbaren – Woher kommt der Strom?“ und findet ab 18 Uhr im Restaurant des Plauener Möbelhauses Biller statt.
