  • Vereinigung lädt zu Diskussion in Plauen über erneuerbare Energien ein

Windkraftanlagen sind in Sachsen umstritten – erst recht in Wäldern. Das Foto zeigt ein Windrad im hessischen Wald.
Windkraftanlagen sind in Sachsen umstritten – erst recht in Wäldern. Das Foto zeigt ein Windrad im hessischen Wald. Bild: Boris Roessler/dpa
Plauen
Vereinigung lädt zu Diskussion in Plauen über erneuerbare Energien ein
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Unter dem Titel „Grenzen der Erneuerbaren – Woher kommt der Strom?“ steht am Freitag eine Gesprächsrunde im Möbelhaus Biller. Organisiert hat sie die Neue Perspektive Vogtland.

Die Initiative Neue Perspektive Vogtland veranstaltet am Freitag einen Dialog zu den Themen Energieversorgung und Landschaftsschutz. Die Veranstaltung steht unter dem Titel „Grenzen der Erneuerbaren – Woher kommt der Strom?“ und findet ab 18 Uhr im Restaurant des Plauener Möbelhauses Biller statt.
