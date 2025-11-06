Vereinigung lädt zu Diskussion in Plauen über erneuerbare Energien ein

Unter dem Titel „Grenzen der Erneuerbaren – Woher kommt der Strom?“ steht am Freitag eine Gesprächsrunde im Möbelhaus Biller. Organisiert hat sie die Neue Perspektive Vogtland.

Die Initiative Neue Perspektive Vogtland veranstaltet am Freitag einen Dialog zu den Themen Energieversorgung und Landschaftsschutz. Die Veranstaltung steht unter dem Titel „Grenzen der Erneuerbaren – Woher kommt der Strom?" und findet ab 18 Uhr im Restaurant des Plauener Möbelhauses Biller statt.