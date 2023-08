Verhinderung von Straftaten: Polizei sucht im Vogtland das Gespräch mit Bürgern

Auch in diesem Jahr werden Beamte des Fachdienstes Prävention der Polizeidirektion Zwickau im Vogtland unterwegs sein, um Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich der Verhinderung von Straftaten zu sensibilisieren. Thema ist unter anderem der so genannte Enkeltrick. Zudem geht es um Einbruchschutz, insbesondere in der Urlaubszeit. „Sie sollten...