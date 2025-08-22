Verkehrsunfall in Plauen: Polizei ermittelt gegen Polizeibeamten

Bei einem Wendemanöver eines Streifenwagens ist es zu einem Unfall gekommen. Mutmaßlich hat ein Beamter die Vorfahrt genomen.

Auf der Möschwitzer Straße in Chrieschwitz hat sich am Donnerstagnachmittag ein Unfall mit einem Funkstreifenwagen der Polizei ereignet. Laut Polizei hatte der 39-jährige Beamte einen Einsatzauftrag erhalten und musste entgegen der Fahrtrichtung wenden. Beim Wendemanöver kollidierte der VW-Streifenwagen mit einem entgegenkommenden,...