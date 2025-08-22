Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Plauen.
Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Plauen. Bild: Boris Roessler/dpa
Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Plauen.
Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Plauen. Bild: Boris Roessler/dpa
Plauen
Verkehrsunfall in Plauen: Polizei ermittelt gegen Polizeibeamten
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei einem Wendemanöver eines Streifenwagens ist es zu einem Unfall gekommen. Mutmaßlich hat ein Beamter die Vorfahrt genomen.

Auf der Möschwitzer Straße in Chrieschwitz hat sich am Donnerstagnachmittag ein Unfall mit einem Funkstreifenwagen der Polizei ereignet. Laut Polizei hatte der 39-jährige Beamte einen Einsatzauftrag erhalten und musste entgegen der Fahrtrichtung wenden. Beim Wendemanöver kollidierte der VW-Streifenwagen mit einem entgegenkommenden,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
20.08.2025
1 min.
Unfall mit Rettungswagen in Plauen: Polizei hat bisher keinen Verursacher gefunden
Die Polizei sucht nach einem Unfall mit einem Rettungswagen nach Zeugen.
Nach einer Kollision mit einem Krankenwagen ist ein Beteiligter geflüchtet. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.
Jonas Patzwaldt
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
22.08.2025
1 min.
Simson Fahrer fährt ungebremst auf Auto bei Neuensalz: 18-Jähriger schwer verletzt
Am Donnerstagnachmittag ist es zu einem Unfall auf der B169 gekommen.
Es ist der zweite Unfall auf der B169 binnen 24 Stunden. Was passiert ist.
Jonas Patzwaldt
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel