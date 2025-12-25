Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Plauen

Plauen
In Plauen kollidierten am Nachmittag des Heiligabends ein BMW und ein Skoda. Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden waren die Folge.
Bei einem Unfall in Plauen sind am Nachmittag des Heiligabends zwei Personen leicht verletzt worden. Gegen 14.15 Uhr war ein 23-Jähriger mit seinem BMW auf der Ostenstraße in Richtung Siegener Straße unterwegs. Auf Höhe der Trockentalstraße missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden 45-jährigen Skoda-Fahrers. Infolgedessen kam es...
