Vermisst: Polizei sucht Jugendliche aus Plauen

Die 15-jährige Emily-Sasha L. wurde seit den Nachtstunden des 1. Mai nicht mehr gesehen. Die Polizei sucht sie jetzt per Öffentlichkeitsfahndung.

Wo ist Emily-Sasha L. aus Plauen? Von der 15-Jährigen fehlt seit den Morgenstunden des 1. Mai jede Spur. Da sich die Jugendliche womöglich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte, sucht die Polizei per Öffentlichkeitsfahndung nach ihrem Verbleib. Letztmals wurde sie am 1. Mai gegen 3 Uhr in einer Wohnung an der Schillerstraße in...